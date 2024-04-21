Более 5,5 тысячи домов в Курганской области остаются затопленными

Также под водой находятся пять низководных мостов и 14 участков автодорог, сообщает ведомство.

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за сутки снизился на девять сантиметров и утром в воскресенье составил 1 004 сантиметра.

По данным спасателей, в регионе эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей.



В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС регионального уровня.

Ранее в Кургане объявили эвакуацию горожан, которые живут вблизи дамбы около Кировского моста из-за опасности ее разрушения. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.





