Более 5,5 тысячи домов в Курганской области остаются затопленными
В восьми муниципальных образованиях Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых домов 3 380 дачных домов. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале 21 апреля.
Также под водой находятся пять низководных мостов и 14 участков автодорог, сообщает ведомство.
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за сутки снизился на девять сантиметров и утром в воскресенье составил 1 004 сантиметра.
По данным спасателей, в регионе эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей.
В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС регионального уровня.
Ранее в Кургане объявили эвакуацию горожан, которые живут вблизи дамбы около Кировского моста из-за опасности ее разрушения. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru