Более 50 палестинцев пострадали из-за столкновения с полицией Израиля

В результате столкновения с полицией Израиля у мечети Аль-Акса в Иерусалиме 59 палестинцев получили ранения. Об этом сообщили в службе спасения Красного Полумесяца Палестины.

По данным агентства Wafa, полиция Израиля вошла в мусульманский молитвенный дом перед рассветом, когда верующие собрались на утреннюю молитву. Отмечается, что правоохранители стреляли резиновыми пулями, а также использовали шумовые бомбы и слезоточивый газ. В ответ палестинцы начали кидать камни.

Не менее пяти человек ранены при стрельбе в Тель-Авиве

Власти Израиля пока не прокомментировали произошедшее.

14 апреля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Западного берега реки Иордан задержала 18 человек. Сообщается, что их подозревают в терроризме. В одном из поселений начался беспорядок, во время которого участники использовали самодельные взрывные устройства и стреляли по военнослужащим ЦАХАЛа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыМечетьПолицияИзраильПалестина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры