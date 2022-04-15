Более 50 палестинцев пострадали из-за столкновения с полицией Израиля
В результате столкновения с полицией Израиля у мечети Аль-Акса в Иерусалиме 59 палестинцев получили ранения. Об этом сообщили в службе спасения Красного Полумесяца Палестины.
По данным агентства Wafa, полиция Израиля вошла в мусульманский молитвенный дом перед рассветом, когда верующие собрались на утреннюю молитву. Отмечается, что правоохранители стреляли резиновыми пулями, а также использовали шумовые бомбы и слезоточивый газ. В ответ палестинцы начали кидать камни.
Власти Израиля пока не прокомментировали произошедшее.
14 апреля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Западного берега реки Иордан задержала 18 человек. Сообщается, что их подозревают в терроризме. В одном из поселений начался беспорядок, во время которого участники использовали самодельные взрывные устройства и стреляли по военнослужащим ЦАХАЛа.
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