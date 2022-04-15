Более 50 палестинцев пострадали из-за столкновения с полицией Израиля

В результате столкновения с полицией Израиля у мечети Аль-Акса в Иерусалиме 59 палестинцев получили ранения. Об этом сообщили в службе спасения Красного Полумесяца Палестины.

По данным агентства Wafa, полиция Израиля вошла в мусульманский молитвенный дом перед рассветом, когда верующие собрались на утреннюю молитву. Отмечается, что правоохранители стреляли резиновыми пулями, а также использовали шумовые бомбы и слезоточивый газ. В ответ палестинцы начали кидать камни.