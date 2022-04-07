Не менее пяти человек ранены при стрельбе в Тель-Авиве
7 апреля 202221:43
Стрельба произошла в Тель-Авиве, в результате которой не менее пяти человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan.
Отмечается, что состояние одного раненого оценивается как критическое.
Других подробностей происшествия нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru