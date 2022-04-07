Не менее пяти человек ранены при стрельбе в Тель-Авиве

Стрельба произошла в Тель-Авиве, в результате которой не менее пяти человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan.

Отмечается, что состояние одного раненого оценивается как критическое.

Других подробностей происшествия нет.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаИзраиль
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