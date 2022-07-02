Более 50 лесных пожаров на площади 1 230 гектаров потушили в России за сутки
Российские лесопожарные службы за сутки потушили 53 природных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2022 года в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 1 230 гектаров», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
К 00:00 субботы в РФ действовали 114 лесных пожаров на площади 52 526 гектаров. Наибольшая площадь возгорания — в Иркутской области: в регионе зафиксировано восемь пожаров на площади 121 гектар, еще шесть пожаров локализованы на 21 407 гектарах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- В США допустили военное противостояние с Россией в Сирии
- Рогозин: Россия запустит все ракеты «Протон»
- СМИ назвали указ Путина о «Сахалине-2» сигналом недружественным западным странам
- СМИ сообщили о трех погибших в результате землетрясения в Иране
- СМИ: Литва недовольна позицией ЕС по транзиту в Калининград
- Немецкий эксперт обвинил ЕЦБ в высокой инфляции в Европе
- В ЛНР рассказали о тысячах бойцов территориальной обороны ВСУ в Лисичанске
- Зампостпреда Полянский оценил заявления главы МИД Украины об обращении в суд ООН
- Россия выйдет из частичных соглашений Совета Европы
- Вузы Следственного комитета прекратят прием студентов в магистратуру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru