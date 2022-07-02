Более 50 лесных пожаров на площади 1 230 гектаров потушили в России за сутки

Российские лесопожарные службы за сутки потушили 53 природных пожара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2022 года в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 1 230 гектаров», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

К 00:00 субботы в РФ действовали 114 лесных пожаров на площади 52 526 гектаров. Наибольшая площадь возгорания — в Иркутской области: в регионе зафиксировано восемь пожаров на площади 121 гектар, еще шесть пожаров локализованы на 21 407 гектарах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЛесные Пожары
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