Более 50 лесных пожаров на площади 1 230 гектаров потушили в России за сутки

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2022 года в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 1 230 гектаров», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

К 00:00 субботы в РФ действовали 114 лесных пожаров на площади 52 526 гектаров. Наибольшая площадь возгорания — в Иркутской области: в регионе зафиксировано восемь пожаров на площади 121 гектар, еще шесть пожаров локализованы на 21 407 гектарах.

