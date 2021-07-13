Более 50 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке

Возгорание произошло в больнице для больных коронавирусом в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар. По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. Согласно другим данным, возгорание могло произойти из-за взрыва кислородного баллона.

В момент начала пожара в отделении находились по меньшей мере 63 пациента. Корпус для больных открыли всего три месяца назад. Отмечается, что здание построили из легковоспламеняющихся материалов.

