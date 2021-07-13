Более 50 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке
Число жертв при пожаре в ковидном госпитале в Ираке увеличилось до 54, сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав страны. Еще десятки граждан пострадали.
Возгорание произошло в больнице для больных коронавирусом в городе Эн-Насирия провинции Ди-Кар. По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. Согласно другим данным, возгорание могло произойти из-за взрыва кислородного баллона.
В момент начала пожара в отделении находились по меньшей мере 63 пациента. Корпус для больных открыли всего три месяца назад. Отмечается, что здание построили из легковоспламеняющихся материалов.
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