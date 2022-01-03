Путин дал поручения по шахтам Кузбасса

Президент России Владимир Путин дал поручения после совещания по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области, которое прошло 2 декабря 2021 года. Документ был опубликован днем 3 января.



В тексте документа указано, что «оплата труда гражданских служащих Ростехнадзора», проводящих инспекцию подземных работ, должна быть «не ниже среднего размера оплаты труда руководящих и (или) инженерно-технических работников предприятий отрасли».

Кроме того, в тексте поручения, которое опубликовано на официальном сайте президента, предложено постепенно закрыть все угольные шахты с высоким риском аварийности. Однако Путин потребовал учесть все экономические и социальные последствия такого решения.



Поручения должны быть выполнены до 1 марта 2022 года. RT передает, что президент также предложил увеличить компенсации пострадавшим при ЧП на опасных предприятиях за счет их владельцев.

