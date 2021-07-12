В Казани шесть посетителей аквапарка попали в больницу с отравлением

Шесть посетителей казанского аквапарка «Ривьера», в том числе пятеро детей, доставлены в больницы с признаками отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.

«Один ребенок госпитализирован в отделение реанимации Детской республиканской клинической больницы в стабильно тяжелом состоянии, четверо детей в состоянии средней тяжести находятся в приемном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, представитель Минздрава сообщил, что одного взрослого доставили на обследование в городскую больницу №7.

Предположительно, пострадавшие отравились хлором.

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по факту происшествия, обстоятельства инцидента выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТатарстанОтравлениеКазань
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