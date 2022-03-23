Более 40 человек задержали после драки в Новой Москве

По его словам, в числе задержанных также подозреваемый в нанесении ножевого ранения.

Инцидент произошёл в поселении Сосенское, видео потасовки, в которой сошлись около двух десятков человек, появилось в соцсетях. Было заведено уголовное дело о хулиганстве, однако его могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.

Баранов отметил, что большинство подобных межэтнических конфликтов происходят на почве бытовых взаимоотношений.

Ранее в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы подрались 13 человек, трое из них получили ранения, сообщает RT.

