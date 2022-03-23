Массовая драка произошла в Новой Москве во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в драке участвовали не менее 20 человек. Они использовали биты и палки.

По предварительным данным, один человек пострадал, он получил ножевое ранение. Устанавливаются причины произошедшего.

