Массовая драка произошла в Новой Москве
23 марта 202200:38
Массовая драка произошла в Новой Москве во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в драке участвовали не менее 20 человек. Они использовали биты и палки.
По предварительным данным, один человек пострадал, он получил ножевое ранение. Устанавливаются причины произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru