Массовая драка произошла в Новой Москве

Массовая драка произошла в Новой Москве во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в драке участвовали не менее 20 человек. Они использовали биты и палки.

По предварительным данным, один человек пострадал, он получил ножевое ранение. Устанавливаются причины произошедшего.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:МоскваДрака
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