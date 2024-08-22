Более 4 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии

Технологический сбой в работе сетей электропередачи привел к отключению света у 4 тысяч жителей Алушты, сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, передает RT.

В Симферопольском районе Крыма произошла авария на водоводе

По его словам, к сбою привели нарушения в работе ГУП РК «Крымэнерго».

«В связи с технологическим нарушением обесточено: 17 ТП, 1949 точек поставок», — добавил замминистра.

Ранее во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без света, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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