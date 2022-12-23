Более 4 тысяч фотографий паспортов водителей такси «Ситимобил» оказались в открытом доступе

В открытом доступе в Интернете оказалось около 4 тыс. фотографий паспортов, принадлежащих водителям службы заказа такси «Ситимобил», сообщили представители сервиса DLBI и Telegram-канал in2security.

В компании «Ситимобил» заявили, что принимают ответственность за происходящее и проводят собственное расследование.

«Вкусвилл» сообщил об утечке ряда персональных данных клиентов

Роскомнадзор уже отреагировал на информацию об утечке данных. В ведомстве сообщили, что проверят все факты, связанные с появлением в открытом доступе паспортов водителей компании «Ситимобил».

«В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 такого уведомления в ведомство не поступило», - отметили в ведомстве.

Ранее Минцифры предложило ввести штрафы за утечку данных в размере до 3% оборота компании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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