Более 340 протестующих задержали в Белоруссии 22 ноября

Белорусские правоохранители 22 ноября задержали 345 участников акций протеста, сообщает пресс-служба МВД республики.

В сообщении уточняется, что протестующие нарушили законодательство о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям были водворены в места содержания задержанных.

Также в ведомстве рассказали, что участники протестов выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, оказывали сопротивление милиционерам, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка задерживали нарушителей, в том числе с применением спецсредств.

Кроме того в МВД Белоруссии сообщили о возбуждении уголовных дел по трём фактам ложной занятости железнодорожных путей - в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах (Минская область). В Минском районе правоохранители проводят проверку после поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск - Витебск.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о том, что результаты голосования были сфальсифицированы и требует отставки президента.

