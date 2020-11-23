Более 340 протестующих задержали в Белоруссии 22 ноября
Белорусские правоохранители 22 ноября задержали 345 участников акций протеста, сообщает пресс-служба МВД республики.
В сообщении уточняется, что протестующие нарушили законодательство о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям были водворены в места содержания задержанных.
Также в ведомстве рассказали, что участники протестов выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, оказывали сопротивление милиционерам, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка задерживали нарушителей, в том числе с применением спецсредств.
Кроме того в МВД Белоруссии сообщили о возбуждении уголовных дел по трём фактам ложной занятости железнодорожных путей - в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах (Минская область). В Минском районе правоохранители проводят проверку после поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск - Витебск.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о том, что результаты голосования были сфальсифицированы и требует отставки президента.
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