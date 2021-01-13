Более 300 дел о клевете в адрес силовиков возбудили в Белоруссии после президентских выборов

Пресс-секретарь МВД Белорусии Ольга Чемоданова заявила, что после выборов президента республики в адрес силовиков и их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления, сообщает RT.

По данным ведомства, с августа 2020 года установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашения персональных данных сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей.

Чемоданова добавила, что по данным фактам было возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечены 127 человек.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.

