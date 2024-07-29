Более 300 человек отправили в ПВР после ЧП с поездом в Волгоградской области
В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 339 человек после схода вагонов пассажирского поезда под Волгоградом, рассказали в администрации Волгоградской области.
Отмечается, что ПВР были оперативно развернуты в Котельниковском районе.
В МЧС России рассказали, что на месте ЧП завершены работы по извлечению всех пострадавших пассажиров из вагонов, сошедших с рельсов.
В понедельник, 29 июля, в Волгоградской области грузовик «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего девять вагонов сошли с рельсов, семь из них перевернулись. Около 140 из 803 пассажиров пострадали. Движение поездов приостановлено, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru