Более 300 человек отправили в ПВР после ЧП с поездом в Волгоградской области

Отмечается, что ПВР были оперативно развернуты в Котельниковском районе.

В МЧС России рассказали, что на месте ЧП завершены работы по извлечению всех пострадавших пассажиров из вагонов, сошедших с рельсов.

В понедельник, 29 июля, в Волгоградской области грузовик «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего девять вагонов сошли с рельсов, семь из них перевернулись. Около 140 из 803 пассажиров пострадали. Движение поездов приостановлено, передает «Радиоточка НСН».

