Более 30 детей в томском интернате заразились псевдотуберкулезом

Воспитанники интерната для детей с ограниченными возможностями в Томской области заразились псевдотуберкулезом. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о госпитализации как минимум 30 человек.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидрасследование для обнаружения источника инфекции. Дети доставлены в инфекционную больницу в состоянии легкой степени тяжести.

СК инициировал по факту массового заражения доследственную проверку на предмет халатности. В пресс-службе уточнили, что воспитанники интерната жаловались на высокую температуру, нарушение пищеварения, сыпь и зуд.