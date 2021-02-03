Более 30 детей в томском интернате заразились псевдотуберкулезом

Воспитанники интерната для детей с ограниченными возможностями в Томской области заразились псевдотуберкулезом. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о госпитализации как минимум 30 человек.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидрасследование для обнаружения источника инфекции. Дети доставлены в инфекционную больницу в состоянии легкой степени тяжести.

СК инициировал по факту массового заражения доследственную проверку на предмет халатности. В пресс-службе уточнили, что воспитанники интерната жаловались на высокую температуру, нарушение пищеварения, сыпь и зуд.

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Первые симптомы псевдотуберкулеза проявляются в виде температуры 38 - 40° С, недомогания, боли в мышцах и животе, тошноты и рвоты, общей интоксикации организма. Возбудитель заболевания – бактерия Yersinia pseudotuberculosis.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТомскОтравлениеДети
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