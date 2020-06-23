Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубе
23 июня 202000:41
Не менее 30 человек получили ранения в результате ДТП на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Granma.
По данным агентства, в ДТП перевернулся пассажирский автобус. Дорожный инцидент произошел в провинции Санкти-Спиритус острова.
Пострадавшие в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Выясняются причины произошедшего.
Ранее сегодня сообщалось, что при ДТП на петербургской КАД погиб один человек. На дороге столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru