Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубе

Не менее 30 человек получили ранения в результате ДТП на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Granma.

По данным агентства, в ДТП перевернулся пассажирский автобус. Дорожный инцидент произошел в провинции Санкти-Спиритус острова.

Пострадавшие в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Выясняются причины произошедшего.

Ранее сегодня сообщалось, что при ДТП на петербургской КАД погиб один человек. На дороге столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик.

