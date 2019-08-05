Более 200 рейсов отменили в Гонконге из-за акций протеста
Более двухсот авиарейсов было отменено в международном аэропорту Гонконга. Сообщается, что временное прекращение регулярного авиасообщения связано с акциями протеста и демонстрацией.
Как сообщает «Свободная пресса», во время акций демонстранты в Гонконге перекрыли метро и аэропорт. В частности, протестующие блокируют двери в вагонах метро, тем самым вызывая остановку поездов. Помимо этого, они перекрыли дорогу до аэропорта. Это и стало причиной переноса рейсов местной авиакомпанией.
Уточняется, что до завтрашнего утра, 6 августа, в аэропорте будет функционировать только одна взлетно-посадочная полоса.
Ранее НСН сообщила, что сотрудники полиции Гонконга установили контроль над зданием парламента. которое ранее заняли участники протестов. Однако манифестанты успели нанести значительный материальный ущерб законодательному собранию. Волнения в Гонконге продолжаются уже несколько недель.
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