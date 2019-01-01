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Волнения в Гонконге продолжаются уже несколько недель.
Сотрудники полиции Гонконга установили контроль над зданием парламента
1 июля21:39
Сотрудники полиции Гонконга установили контроль над зданием местного парламента, которое ранее заняли участники протестов, сообщает британское телевидение, сообщает «Интерфакс».
Однако манифестанты успели нанести значительный материальный ущерб законодательному собранию.
Волнения в Гонконге продолжаются уже несколько недель.
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ТЕГИ:Гонконг
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