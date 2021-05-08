Более 200 человек пострадали при беспорядках в Иерусалиме

Число пострадавших в результате столкновений между палестинцами и военнослужащими в Иерусалиме возросло до 205. Об этом говорится в сообщении Красного полумесяца в Facebook.

При столкновениях в Иерусалиме пострадали 163 человека

Беспорядки начались в пятницу вечером на Храмовой горе в Иерусалиме. Палестинцы собрались для пятничной молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан, между ними и израильскими правоохранительными органами начались столкновения.

По данным издания Jerusalem Post, 12 полицейских получили травмы в ходе беспорядков.

Красный полумесяц создал полевой госпиталь в районе столкновений.

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