Более 200 человек пострадали при беспорядках в Иерусалиме
Число пострадавших в результате столкновений между палестинцами и военнослужащими в Иерусалиме возросло до 205. Об этом говорится в сообщении Красного полумесяца в Facebook.
Беспорядки начались в пятницу вечером на Храмовой горе в Иерусалиме. Палестинцы собрались для пятничной молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан, между ними и израильскими правоохранительными органами начались столкновения.
По данным издания Jerusalem Post, 12 полицейских получили травмы в ходе беспорядков.
Красный полумесяц создал полевой госпиталь в районе столкновений.
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