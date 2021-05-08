При столкновениях в Иерусалиме пострадали 163 человека

На Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вечером начались беспорядки, число пострадавших достигло 163. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Между палестинцами и правоохранительными органами Израиля начались столкновения. Палестинцы собрались на пятничную молитву в священный для мусульман месяц Рамадан.

В ходе беспорядков получили травмы 12 полицейских. Пограничная полиция Израиля заблокировала Дамасские ворота, которые являются главными воротами мусульманского квартала Старого города Иерусалима, чтобы контролировать происходящее.

