При столкновениях в Иерусалиме пострадали 163 человека
На Храмовой горе в Иерусалиме в пятницу вечером начались беспорядки, число пострадавших достигло 163. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.
Между палестинцами и правоохранительными органами Израиля начались столкновения. Палестинцы собрались на пятничную молитву в священный для мусульман месяц Рамадан.
В ходе беспорядков получили травмы 12 полицейских. Пограничная полиция Израиля заблокировала Дамасские ворота, которые являются главными воротами мусульманского квартала Старого города Иерусалима, чтобы контролировать происходящее.
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