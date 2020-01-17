Более 20 тысяч пуэрториканцев покинули свои дома из-за землетрясений

Ряд землетрясений в Пуэрто-Рико заставил покинуть свои дома более 20 тысяч жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти государства.

По данным агентства, часть граждан разместились в приютах, некоторые живут прямо на улицах.

В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясений, которая спровоцировала нарушение работы электричества, а также различные разрушения. Самое сильное землетрясение было зафиксировано с магнитудой 6,6. По предварительным оценкам властей, цщерб от природного явления составляет $110 млн.

