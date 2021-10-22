Более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» из-за непогоды, сообщает сервис «Яндекс. Расписание».
По данным сервиса на 16:50 мск, во «Внуково» задержан только один рейс. В «Домодедово» таких уже пять, плюс три рейса были отменены. Самая сложная обстановка в «Шереметьево» - три рейса задержаны, одиннадцать отменены.
Ранее на Москву обрушилась буря, над городом поднялся ветер, гнущий и ломающий деревья, в ряде районов столицы идёт ливень, сопровождаемый градом и штормовым ветром.
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