Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
На западе Турции в районе Герменчик в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса пострадали свыше двадцати человек. Об этом сообщает турецкая газета «Cumhuriyet».
По данным источника, автобус перевернулся на скользкой дороге из-за дождя. Известно, что транспортное средство следовало на фестиваль в Измир.
В результате происшествия пострадали 23 человека. Их доставили в близлежащие больницы. На место ДТП прибыли множество полицейских и бригады скорой помощи.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали семь человек.
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