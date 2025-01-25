Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

На западе Турции в районе Герменчик в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса пострадали свыше двадцати человек. Об этом сообщает турецкая газета «Cumhuriyet».

По данным источника, автобус перевернулся на скользкой дороге из-за дождя. Известно, что транспортное средство следовало на фестиваль в Измир.