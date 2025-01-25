Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

На западе Турции в районе Герменчик в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса пострадали свыше двадцати человек. Об этом сообщает турецкая газета «Cumhuriyet».

По данным источника, автобус перевернулся на скользкой дороге из-за дождя. Известно, что транспортное средство следовало на фестиваль в Измир.

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В результате происшествия пострадали 23 человека. Их доставили в близлежащие больницы. На место ДТП прибыли множество полицейских и бригады скорой помощи.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали семь человек.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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