Несколько человек пострадали после COVID-протестов в Нидерландах

Несколько человек пострадали из-за предупредительных выстрелов полицейских в ходе беспорядков в нидерландском Роттердаме. Об этом сообщает издание NL Times.

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Ранее стало известно, что в Роттердаме противники ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, вышли на акцию протеста. Акция переросла в беспорядки, полиция города произвела предупредительные выстрелы.

«Есть пострадавшие в связи с произведенными выстрелами», — заявили в полиции Роттердама.

По данным NL Times, пострадали как минимум два человека.

Власти Нидерландов в связи с распространением COVID-19 ввели в стране ряд ограничений. Так, магазины, продающие товары первой необходимости, аптеки, рестораны, кафе и бары будут работать до 20:00, остальные магазины и салоны красоты должны закрываться в 18:00. Спортивные мероприятия будут проводить без зрителей. Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию и по возможности перейти на дистанционную работу. Ограничения будут действовать до 4 декабря.

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Фото: facebook.com/Politie.OostNL
ТЕГИ:ПострадавшиеПротестыКоронавирусНидерланды
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