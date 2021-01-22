Более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer выявили во Франции

Девять пожилых людей скончались во Франции после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, сообщает французское национальное агентство по безопасности медикаментов.

В сообщении ведомства отмечается, что пока нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны с вакцинацией. В агентстве отметили, что скончались пожилые люди, у которых были хронические заболевания.

По данным ведомства, всего зафиксировано не менее 135 случаев побочных эффектов после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, при этом только у 31 пациента они были серьёзными, например, тахикардия. Большинство же нежелательных побочных реакций относятся к "ожидаемыми или несерьёзным": повышение температуры, головная боль и тошнота.

Ранее стало известно о том, что в Израили 13 человек испытали симптомы паралича лица после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer/BioNTech, сообщает RT. В израильском Минздраве заявили, что таких случаев может быть выше.

