Более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer выявили во Франции
Девять пожилых людей скончались во Франции после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, сообщает французское национальное агентство по безопасности медикаментов.
В сообщении ведомства отмечается, что пока нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны с вакцинацией. В агентстве отметили, что скончались пожилые люди, у которых были хронические заболевания.
По данным ведомства, всего зафиксировано не менее 135 случаев побочных эффектов после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, при этом только у 31 пациента они были серьёзными, например, тахикардия. Большинство же нежелательных побочных реакций относятся к "ожидаемыми или несерьёзным": повышение температуры, головная боль и тошнота.
Ранее стало известно о том, что в Израили 13 человек испытали симптомы паралича лица после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer/BioNTech, сообщает RT. В израильском Минздраве заявили, что таких случаев может быть выше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru