Более 100 детей пришлось эвакуировать из реабилитационного центра под Новгородом
Более 100 детей были эвакуированы после пожара на газовой котельной в реабилитационном центре под Новгородом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«В поселке Юрьево, где расположен областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, произошла утечка газа на котельной с последующим возгоранием. Более 100 детей и персонал эвакуированы», - уточнил собеседник агентства.
Уточняется, что данных о пострадавших нет.
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