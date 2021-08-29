Более 100 детей пришлось эвакуировать из реабилитационного центра под Новгородом

Более 100 детей были эвакуированы после пожара на газовой котельной в реабилитационном центре под Новгородом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В поселке Юрьево, где расположен областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, произошла утечка газа на котельной с последующим возгоранием. Более 100 детей и персонал эвакуированы», - уточнил собеседник агентства.

Уточняется, что данных о пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаНовгородская ОбластьДетиЭвакуация
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