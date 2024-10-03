Более 10 млрд рублей потребуется для восстановления театра в Хабаровске
3 октября 202412:40
На восстановление после пожара Хабаровского краевого академического музыкального театра потребуется более 10 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Дмитрий Демешин, сообщает газета «Культура».
По его словам, здание придется отстраивать заново.
«Это существенная составляющая бюджета края, которую мы не потянем», — отметил губернатор.
Ранее в театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru