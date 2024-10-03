Более 10 млрд рублей потребуется для восстановления театра в Хабаровске

На восстановление после пожара Хабаровского краевого академического музыкального театра потребуется более 10 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Дмитрий Демешин, сообщает газета «Культура».

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По его словам, здание придется отстраивать заново.

«Это существенная составляющая бюджета края, которую мы не потянем», — отметил губернатор.

Ранее в театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России / стоп-кадр с видео
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