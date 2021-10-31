Болдуин высказался за ограничение использования боевых патронов на съемках кино

«Мне нельзя каким-либо образом комментировать расследование. Таково распоряжение офиса шерифа округа Санта-Фе», — сказал актер. По его словам, его связывали дружеские отношения с погибшим оператором Галиной Хатчинс. «Мы были очень сплоченной съемочной группой, пока не произошло это ужасное событие», — отметил Болдуин.

Актер выступает за то, чтобы регулирующие органы «приняли меры по ограничению» использования боевых патронов на съемках сцен стрельбы в кино.

Режиссер и продюсер Денис Кирис и кинокритик, режиссер Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН отметили, что доля вины актера Алека Болдуина в гибели оператора на съемках фильма всё же есть.

