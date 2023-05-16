Бойцы ЧВК «Вагнер» посетили караоке-клуб, запретивший исполнять российский гимн

Отмечается, что в скором времени после визита военнослужащих в караоке-клубе включили патриотические песни.

В свою очередь сотрудники клуба заявили, что инцидент произошел между клиентами, а директор заведения одобрил исполнение гимна России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства «пятую колонну» — тех, кто не встает под гимн России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

