Бойцы ЧВК «Вагнер» посетили караоке-клуб, запретивший исполнять российский гимн

Бойцы ЧВК «Вагнер» посетили караоке-клуб в Евпатории, в котором посетительнице запретили исполнять гимн России. Сотрудники заведения сослались на то, что гимн «не соответствует контингенту заведения». Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Крым».

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Отмечается, что в скором времени после визита военнослужащих в караоке-клубе включили патриотические песни.

В свою очередь сотрудники клуба заявили, что инцидент произошел между клиентами, а директор заведения одобрил исполнение гимна России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства «пятую колонну» — тех, кто не встает под гимн России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гимн РоссииЕвпаторияЧВК "Вагнер"

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