Бойцу ММА Исмаилову грозит ответственность за хулиганство из-за драки на турнире
Бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову после массовой драки во время турнира Fight Nights Global в Москве, в которой он выступил зачинщиком, может быть предъявлена административная ответственность за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Исмаилов был опрошен полицейскими. По данным агентства, статья 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", исходя из которой расцениваются действия бойца, может повлечь наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.
Массовая драка с участием бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева произошла в четверг 24 декабря. По данным агентства, бойцы подрались в октагоне, разнимать их пришлось полицейским. Исмаилов получил легкую травму, турнир был остановлен.
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