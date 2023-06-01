Бойцовская собака напала на 10-летнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом
Бойцовская собака напала на десятилетнего мальчика в селе Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказала сообществу мама пострадавшего, ребенок и его одноклассник пришли на местный пляж, возвращаясь домой из школы. В это время там находилась женщина с двумя бойцовскими собаками без намордников. По словам очевидцев, одно из животных напало на мальчика. После инцидента хозяйка забрала собаку и покинула место происшествия, не оказав помощи пострадавшему ребенку. Скорую помощь вызвали очевидцы.
«Эта женщина, если ее можно так назвать после такого нечеловеческого поступка, мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так еще и наорала на него, мол так тебе и надо, в следующий раз меньше руками махать будешь!» — поделилась мама мальчика.
По данным СМИ, хозяйка собак — жительница Нижнего Тагила; известно, что в ноябре 2022 года ее питомец напал во время прогулки на домашнее животное тагильчанки с улицы Свердлова.
Полиция организовала проверку по факту ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru