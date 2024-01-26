Бойца поп-ММА Венома перевели из реанимации в обычную палату

Бойца поп-ММА Магомеда Зайналова по прозвищу «Веном» перевели в обычную палату, пишет Telegram-канал Shot.

В ближайшую неделю спортсмену проведут по меньшей мере три операции, врачи не исключают, что Зайналов навсегда останется хромым. В разговоре с журналистами «Веном» признался, что во время полета с десятого этажа молился, чтобы выжить.

После четырех операций он чувствует себя лучше, а медики называют чудом то, что спортсмену удалось выжить. Зайналов приземлился на лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля.

Причиной падения спортсмена оказался кот, который забежал на балкон квартиры и попал на водосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

