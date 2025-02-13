Богомаз заявил, что за январь ВСУ 700 раз атаковали Брянскую область
13 февраля 202514:12
Брянская область постоянно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он уточнил, что только за январь текущего года было совершено более 700 атак.
«К сожалению, есть жертвы среди мирного населения», - заключил губернатор.
Ранее Богомаз заявил, что российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью 26 украинских дронов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru