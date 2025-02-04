Три женщины пострадали в Брянской области при атаке дронов

По его словам, в селе Ломаковка в Стародубском муниципальном округе лёгкие осколочные ранения получили две местных жительницы, которые были доставлены в районную больницу.

Ещё одна женщина пострадала в результате атаке, которой подверглось село Новый Ропск Климовского района.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что в Брянской области в результате атаки ВСУ на Карачевский район погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

