Три женщины пострадали в Брянской области при атаке дронов
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камкадзе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в селе Ломаковка в Стародубском муниципальном округе лёгкие осколочные ранения получили две местных жительницы, которые были доставлены в районную больницу.
Ещё одна женщина пострадала в результате атаке, которой подверглось село Новый Ропск Климовского района.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал губернатор.
Ранее Богомаз заявил, что в Брянской области в результате атаки ВСУ на Карачевский район погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru