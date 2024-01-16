Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа.

«Более 14 снарядов»: Богомаз заявил об обстреле ВСУ Брянской области

По его словам, в результате были частично повреждены четыре жилых дома, сельхозтехника и хозпостройка, также было нарушено энергоснабжение.

«Пострадавших нет... Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», - написал глава региона.

Ранее Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Подывотье Севского района, пострадал один местный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБрянская Область

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