Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области

Регнацкий во второй раз назначен главой департамента региональной безопасности Москвы Более 200 дронов закуплено для московских колледжей Продолжаются монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля башни Национального космического центра Демонтаж новогодних елей начался в Москве Новый сезон фестиваля «Пятницы в Пушкинском» стартует 19 января