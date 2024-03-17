Богомаз: в Брянской области уничтожили два украинских беспилотника

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБрянская Область

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