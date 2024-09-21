Богомаз: В Брянской области сбили 16 украинских беспилотников

Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что уничтожение БПЛА противника над Брянской областью продолжается.

«Шестнадцать... аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Александр Богомаз заявил, что в Брянской области сбили два дрона ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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