Богомаз: В Брянской области сбили 16 украинских беспилотников
21 сентября 202404:19
Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что уничтожение БПЛА противника над Брянской областью продолжается.
«Шестнадцать... аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны», — написал Богомаз в Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Александр Богомаз заявил, что в Брянской области сбили два дрона ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru