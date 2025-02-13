Богомаз: ПВО отражает атаку украинских БПЛА
13 февраля 202502:31
В Брянской области отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
Ранее системы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru