Богомаз: Над территорией Брянской области сбили беспилотники

Минувшей ночью над территорией Брянской области сбили два беспилотных летательных аппарата Украины, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

В Курской области силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее беспилотник атаковал волгоградский НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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