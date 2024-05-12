Богомаз: Над территорией Брянской области сбили беспилотники
12 мая 202407:32
Минувшей ночью над территорией Брянской области сбили два беспилотных летательных аппарата Украины, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее беспилотник атаковал волгоградский НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru