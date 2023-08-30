Богомаз: Над Брянском сбили украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянском. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
«Пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате падения дрона были частично повреждены крыша и остекление административного здания, произошло возгорание. Никто не пострадал, отмечает Ura.ru.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать Сухиничский и Дзержинский районы, пишет «Свободная пресса». Один из дронов нарушил остекление жилого дома, другой — попал в пустой резервуар для нефтепродуктов, пострадавших нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru