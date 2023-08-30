Богомаз: Над Брянском сбили украинский беспилотник

«Пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате падения дрона были частично повреждены крыша и остекление административного здания, произошло возгорание. Никто не пострадал, отмечает Ura.ru.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать Сухиничский и Дзержинский районы, пишет «Свободная пресса». Один из дронов нарушил остекление жилого дома, другой — попал в пустой резервуар для нефтепродуктов, пострадавших нет.

