Боеприпасы времен войны обнаружили на юго-востоке Москвы

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные на улице Газгольдерной в Нижегородском районе, вывезут на полигон для утилизации, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

После обнаружения на место была вызвана группа разминирования Центра «Лидер» МЧС России.

Пострадавших в результате инцидента нет.

