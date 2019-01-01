Происшествия
Пострадавших в результате инцидента нет.
Боеприпасы времен войны обнаружили на юго-востоке Москвы
18 июля23:41
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные на улице Газгольдерной в Нижегородском районе, вывезут на полигон для утилизации, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
После обнаружения на место была вызвана группа разминирования Центра «Лидер» МЧС России.
Пострадавших в результате инцидента нет.
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ФОТО: Flickr
ТЕГИ:Москва
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