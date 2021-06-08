Боеприпас времен ВОВ нашли на территории жилого комплекса в Москве

Боеприпас времени Великой Отечественной войны обнаружен при строительных работах на территории жилого комплекса Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

Отмечается, что жилой комплекс расположен по адресу бульвар Генерала Карбышева, 17 на северо-западе столицы. По данным агентства, приняты меры по утилизации объекта.

Ранее в мае сообщалось, что два человека погибли, подорвавшись на бомбе времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Волгоградской области. Среди погибших оказались 15-летний подросток и мужчина 1961 года рождения.