Boeing 747 дважды вернулся в аэропорт Новосибирска
4 декабря 202009:03
Грузовой самолет Boeing 747, в ночь на пятницу совершивший экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, снова вынужден был приземлился в том же аэропорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По его словам, на борту сработал датчик неисправности.
В ночь на пятницу этот самолет уже совершил незапланированную посадку из-за возникшей неисправности, пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ. На борту находились четыре человека.
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3 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru