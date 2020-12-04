Boeing 747 дважды вернулся в аэропорт Новосибирска

Грузовой самолет Boeing 747, в ночь на пятницу совершивший экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, снова вынужден был приземлился в том же аэропорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По его словам, на борту сработал датчик неисправности.

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В ночь на пятницу этот самолет уже совершил незапланированную посадку из-за возникшей неисправности, пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ. На борту находились четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетНовосибирск
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