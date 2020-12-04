Boeing 747 дважды вернулся в аэропорт Новосибирска

Грузовой самолет Boeing 747, в ночь на пятницу совершивший экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, снова вынужден был приземлился в том же аэропорту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По его словам, на борту сработал датчик неисправности.