«Победа» отменит полеты в Магас из-за риска столкновения с горой
Российский бюджетный авиаперевозчик «Победа» объявила о прекращении полетов в столицу Ингушетии Магас из-за риска столкновения самолета с горой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что рейсы прекращены до конца текущего года.
Причиной стал ввод новой структуры воздушного пространства, что может повлиять на безопасность маршрута. Как завил агентству источник, ОрВД не может обеспечить работу радионавигационной системы захода на посадку по приборам.
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