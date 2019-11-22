Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внукове

22 ноября 201911:47

Самолет авиакомпании UTair совершил аварийную посадку с столичном аэропорту Внуково, об этом пишут «Известия». Источник подчёркивает, что у Boeing 737 при посадке разрушилась левая стойка шасси.

Уточняется, что борт прибыл в Москву из Махачкалы. Самолет сел в штатном режиме, однако во время руления возникли проблемы с шасси. Как сообщает телеканал 360, Инспекция по безопасности полетов Utаir решила отбуксировать лайнер на место стоянки, людей высадили на рулежной дорожке. Всего на борту находился 171 пассажир. Никто не пострадал. Аварийная тревога во время инцидента не объявлялась, отмечает Свободная пресса.

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Ранее НСН писала, что попадание птицы вызвало отказ систем двигателя у самолёта Sukhoi Superjet-100, который в результате был вынужден совершить аварийную посадку в Тюмени. О причине аварийной ситуации сообщает РИА ФАН со ссылкой на представителей аэропорта. Машина принадлежит авиакомпании «Ямал».

ЧП случилось 1 ноября, когда авиалайнер выполнял рейс Тюмень – Санкт-Петербург. Экстренная посадка прошла успешно, никто из 80 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.

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ФОТО: pixabay.com
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