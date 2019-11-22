Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внукове

Самолет авиакомпании UTair совершил аварийную посадку с столичном аэропорту Внуково, об этом пишут «Известия». Источник подчёркивает, что у Boeing 737 при посадке разрушилась левая стойка шасси.

Уточняется, что борт прибыл в Москву из Махачкалы. Самолет сел в штатном режиме, однако во время руления возникли проблемы с шасси. Как сообщает телеканал 360, Инспекция по безопасности полетов Utаir решила отбуксировать лайнер на место стоянки, людей высадили на рулежной дорожке. Всего на борту находился 171 пассажир. Никто не пострадал. Аварийная тревога во время инцидента не объявлялась, отмечает Свободная пресса.