Бочаров заявил, что при освобождении заложников в ИК-19 погибли люди
В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области «есть погибшие от действий преступников». Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, а семьям погибших власти оказажут поддержку.
«Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия», - заключил губернатор.
Ранее в Росгвардии заявили, что снайперы нейтрализовали четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников ИК-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru