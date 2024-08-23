Бочаров заявил, что при освобождении заложников в ИК-19 погибли люди

В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области «есть погибшие от действий преступников». Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Путину доложили захвате заложников в волгоградской ИК-19

По его словам, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, а семьям погибших власти оказажут поддержку.

«Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия», - заключил губернатор.

Ранее в Росгвардии заявили, что снайперы нейтрализовали четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников ИК-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Росгвардия
ТЕГИ:ПогибшиеЗаложникиКолонияВолгоградская Область

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