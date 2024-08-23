Бочаров: Четверо пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализированы
Четверо сотрудников УФСИН, пострадавших в результате захвата заложников в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области, были госпитализированы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, об этом заявил губернатор Андрей Бочаров.
Он отметил, что в готовность были приведены силы санитарной авиации, а также опорные больницы Волгограда. В Суровикинскую ЦРБ направили специалистов.
«Создан оперативный штаб, координирующий работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет», - заключил глава Волгоградской области.
Ранее ФСИН заявила, что захват заложников в ИК-19 произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проводившая в мае проверку колонии под Волгоградом ОНК не нашла нарушений
- Бочаров: Четверо пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализированы
- Диверсионная группа ВСУ была уничтожена в Курской области
- Житель Карачаево-Черкесии рассказал о спасении застрявших на Домбае туристов
- ВСУ потеряли на Курском направлении 5137 военнослужащих
- СМИ: Бывшему премьер-министру Бангладеш предъявили более 50 обвинений
- СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19
- Сенатор Джабаров: Пригожин все свои заслуги смазал одним поступком
- Заключенные захватили сотрудников ФСИН в колонии под Волгоградом
- В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru