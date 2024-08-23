Бочаров: Четверо пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализированы

Он отметил, что в готовность были приведены силы санитарной авиации, а также опорные больницы Волгограда. В Суровикинскую ЦРБ направили специалистов.

«Создан оперативный штаб, координирующий работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет», - заключил глава Волгоградской области.

Ранее ФСИН заявила, что захват заложников в ИК-19 произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии, сообщает RT.

