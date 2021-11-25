Блогеры получили 3,5 года лишения свободы за шутку с угоном такси
Московский суд признал виновными трёх блогеров, которые в рамках розыгрыша угнали такси. Об этом сообщает прокуратура столицы в своём Telegram.
Каждый из подсудимых получил по 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, отмечено в заявлении. Именно на такой мере пресечения настаивал прокурор.
В марте 2021 года трое мужчин из стран СНГ в Москве заказали такси бизнес-класса. Пока водитель по просьбе заказчиков грузил в багажник BMW пакеты, один из молодых людей сел за руль и угнал машину. Процесс угона блогеры сняли на камеру. После они вернули машину водителю и объяснили, что это была шутка.
Против угонщиков полиция завела уголовное дело по статье об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru