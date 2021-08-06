Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому продлили арест

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга до 8 сентября оставил в СИЗО видеоблогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

В сообщении говорится, что сам блогер, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма в интернете», просил перевести его под домашний арест.

Хованского задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. про «Норд-Ост». Позже блогер извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».

