Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому продлили арест

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга до 8 сентября оставил в СИЗО видеоблогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

В сообщении говорится, что сам блогер, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма в интернете», просил перевести его под домашний арест.

Хованского задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. про «Норд-Ост». Позже блогер извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: instagram.com/yurykhovansky/
ТЕГИ:Уголовное ДелоСИЗОБлогер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры