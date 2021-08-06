Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому продлили арест
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга до 8 сентября оставил в СИЗО видеоблогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В сообщении говорится, что сам блогер, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма в интернете», просил перевести его под домашний арест.
Хованского задержали в июне из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. про «Норд-Ост». Позже блогер извинился и заявил, что его песня про «Норд-Ост» «отвратительна и не имеет оправдания».
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