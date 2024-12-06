Блогера Дмитрия Солдатова арестовали на 10 суток

Сообщается, что Солдатов и другой фигурант, гражданин Насидуллаев, который также получил 10 суток ареста, позволили себе нецензурную брань в общественном месте и не реагировали на законные требования полицейских.

Солдатов является владельцем магазина одежды, популярным у юной аудитории, уточняет Telegram-канал Baza. По данным СМИ, арест был связан с дракой, которая произошла между несовершеннолетними покупателями и сотрудниками магазина. Уточняется, что Солдатов после конфликта избил нескольких молодых людей, не участвовавших в потасовке.

Ранее блогера и президента медиакоманды Lit Energy Михаила Литвина Кузьминский районный суд арестовал на 13 суток за то, что тот ударил во время футбольного матча болельщика. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

